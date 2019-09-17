Чак Флетчер: Конечны прогрессирует с каждым годом «Филадельфия» подписал контракт с форвардом на шесть лет.

Генеральный менеджер «Филадельфии» Чак Флетчер прокомментировал подписание шестилетнего контракта с форвардом Трэвисом Конечны.

«Мы очень рады, что Трэвис будет у нас под контрактом в ближайшие шесть сезонов, – приводит слова Флетчера официальный сайт лиги. – Трэвис прогрессирует с каждым годом и является неотъемлемой частью нашей группы молодых форвардов. Его скорость, техника и настойчивость помогают ему выделяться в современной НХЛ».

Напомним, средняя зарплата 22-летнего канадца по новому контракту составит 5,5 миллиона долларов. За три сезона в НХЛ он провел 233 матча и набрал 124 (59+65) очка. 1 июля он стал ограниченно свободным агентом.