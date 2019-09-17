Вячеслав Колосков: РФС может сделать исключение из правил и открыть дозаявку для Мамаева - Советский спорт
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17 сентября 2019 16:09Футбол

Вячеслав Колосков: РФС может сделать исключение из правил и открыть дозаявку для Мамаева

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отметил, что в регламенте организации есть пункт, согласно которому клубы могут обойти срок заявок на сезон.

– Дело в том, что РФС сам устанавливает рамки трансферного окна. В случае, если на внутреннем уровне мы примем решение сделать исключение из правил и открыть дозаявку для Мамаева в УЕФА нам пойдут на встречу. По мне, это лучший вариант развития событий. Это надо сделать в интересах футбола, цитирует Колоскова RT.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию, о переходе нападающего Александра Кокорина на правах аренды в «Сочи».

Напомним, что во вторник утром футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев были освобождены из колонии в Белгородской области.

Братья Кокорины и Мамаев находились в колонии с 4 июля. Суд признал их виновными по статьям «хулиганство» и «побои» после драки в центре Москвы в октябре 2018 года.

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