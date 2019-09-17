Александр Медведев: Вариант с арендой Кокорина в «Сочи» даже не рассматривался - Советский спорт
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17 сентября 2019 15:12Футбол

Александр Медведев: Вариант с арендой Кокорина в «Сочи» даже не рассматривался

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о переходе нападающего Александра Кокорина в «Сочи».

- Слухи про аренду в «Сочи»? Такой вариант даже не рассматривался, оказия какая-то. Александр будет работать в нашем клубе. Сейчас я нахожусь в пути на наш матч с «Лионом» и как раз в ближайшее время надеюсь переговорить с ним, - цитирует Медведева «Чемпионат».

Ранее генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что клуб не планирует приглашать Кокорина.

Напомним, что во вторник утром футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев были освобождены из колонии в Белгородской области.

Братья Кокорины и Мамаев находились в колонии с 4 июля. Суд признал их виновными по статьям «хулиганство» и «побои» после драки в центре Москвы в октябре 2018 года.

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