Юрий Васильков: Возраст Кокорина позволяет делать позитивные прогнозы на дальнейшую карьеру Форварда «Зенита» освободили по УДО.

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Бывший врач «Спартака» Юрий Васильков высказался о том, как состояние травмированного колена форварда «Зенита» Александра Кокорина могло повлиять длительное отсутствие нагрузки.

«Если понимать, что там происходило, то сразу становится ясно, что ничего страшного с коленом не случилось, – приводит «RT» слова Василькова. – Операция сделана, связки целы, сейчас главной задачей будет вернуть тонус мышцам. Его возраст позволяет делать позитивные прогнозы на дальнейшую карьеру».

Во вторник утром Кокорин, его брат Кирилл и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были освобождены по УДО.

Напомним, 6 сентября Алексеевский суд Белгородской области принял решение о об освобождении Кокорина, его брата Кирилла и Мамаева по УДО.

Братья Кокорины и Мамаев находились в колонии с 4 июля. Суд признал их виновными по статьям «хулиганство» и «побои» после драки в центре Москвы в октябре 2018 года.