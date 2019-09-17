Александр Селихов: Кто думает, что я сдался, вспомните известную фразу Евсеева - Советский спорт
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17 сентября 2019 20:35Футбол

Александр Селихов: Кто думает, что я сдался, вспомните известную фразу Евсеева

Голкипер «Спартака» Александр Селихов рассказал об успешно проведенной операции на ахилловом сухожилии.

«Операция прошла успешно, чувствую себя хорошо! Впереди сложный период реабилитации, приложу все усилия, чтобы вернуться более сильным. Спасибо каждому за теплые слова и поддержку! Вперёд, «Спартак»! P. S. Кто думает, что я сдался и опустил руки, вспомните известную фразу Вадима Евсеева, она - вам», - написал Селихов в своем Instagram.

Напомним, что Селихов получил травму во время тренировки красно-белых.

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