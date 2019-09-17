Александр Селихов: Кто думает, что я сдался, вспомните известную фразу Евсеева

«Операция прошла успешно, чувствую себя хорошо! Впереди сложный период реабилитации, приложу все усилия, чтобы вернуться более сильным. Спасибо каждому за теплые слова и поддержку! Вперёд, «Спартак»! P. S. Кто думает, что я сдался и опустил руки, вспомните известную фразу Вадима Евсеева, она - вам», - написал Селихов в своем Instagram.
Напомним, что Селихов получил травму во время тренировки красно-белых.
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