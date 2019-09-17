Фанаты «ПСЖ» – Неймару: Убирайся из клуба, сукин сын Болельщики по-прежнему недовольны поведением игрока.

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Завтра, 18 сентября футболисты «ПСЖ» примут в родных стенах мадридский «Реал» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Как сообщает AS, фанаты французского клуба перед началом игры оставили несколько нелицеприятных надписей на стадионе: «Неймар, убирайся» и «Неймар – сукин сын».

Ранее сообщалось, что боссы «ПСЖ» встретились с ультрас и попросили болельщиков перестать оскорблять игрока, который минувшим летом прилагал все усилия, чтобы вернуться в «Барселону».

Напомним, бразилец не смог вновь стать игроком каталонского клуба, поскольку стороны не смогли договориться о сумме сделки.