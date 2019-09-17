«Лион» – «Зенит»: Депай сравнял счет в матче Во вторник, 17 сентября, во Франции на стадионе «Стад де Люмьер» проходит матч 1-го тура Лиги чемпионов в группе G между «Лионом» и «Зенитом».

Новости СМИ2 На 41-й минуте нападающий «Зенита» Сердар Азмун открыл счет в этой встрече. На 51-й минуте игры счет точным ударом с 11-метровой отметки сравнял нападающий французского клуба Мемфис Депай. Отметим, что на несколько минут поле из-за травмы вынужден был покинуть иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун. Добавим, что на данный момент идет второй тайм матча, счет в игре равный – 1:1. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ЗДЕСЬ