«Интер» вырвал ничью у «Славии» в концовке матча

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Футболисты миланского «Интера» сыграли вничью с пражской «Славией» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов – 1:1.

Гости открыли счет на 63-й минуте, отличился Питер Олайинка. Итальянцы ушли от поражения в добавленное ко второму тайму время – ворота соперника поразил Николо Барелла.

2 октября подопечные Антонио Конте сыграют в гостях с «Барселоной», а «Славия» примет «Боруссию» из Дортмунда.