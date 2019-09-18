Юрген Клопп: Пенальти не было

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Наполи» (0:2).
«Неприятные ощущения, ведь у нас были моменты. Игра была открытая, с большим количеством контратак, однако мы не довели их до конца, в этом проблема.
Во втором тайме матч был просто безумный, и они, и мы много бегали.
Не думаю, что там был пенальти. Что я могу сказать, для меня это совершенно точно не пенальти. Он прыгнул еще до контакта, но изменить это мы не можем.
«Шахматы» Медведева и юбилей Серены. Чем уже запомнился US Open На Открытом чемпионате США определились полуфиналисты. И в их числе есть один россиянин – Даниил Медведев продолжает свое чудо-лето! «Советский спорт» – о его последних успехах, вылете Федерера и Джоковича и юбилейной победе Серены. 05.09.2019 16:30 Теннис Мысин Николай Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий «Спартак» без Знарка уступил в Алма-Ате, «Автомобилист» победил в седьмой раз кряду «Советский спорт» рассказывает о самых крутых матчах дня. 17.09.2019 19:45 Хоккей Костяев Иван Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий Порье оказался лучше Конора, но Хабиб его «задушил» «Советский спорт» о победе чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова над американцем Дастином Порье в главном событии турнира UFC 242, который прошел в Абу-Даби. 08.09.2019 00:30 ММА Усачев Владислав Валиева в Челябинске – впереди Медведевой в Канаде. Несмотря на падение 13-летняя Камила Валиева выиграла домашний этап юниорского Гран-при и вышла в финал – с феноменальными оценками и с двумя четверными в произвольной программе! 14.09.2019 17:30 Фигурное катание Тигай Лев Вопросы без ответов. «Локомотив» проиграл в Москве ЦСКА «Локомотив» под руководством канадца Крэйга Мактивиша оказался на щите в первом матче на выезде. Гости старались, но Кирилл Капризов и Ко наказали их за ошибки в обороне. 16.09.2019 22:00 Хоккей Домрачев Владислав Ждем от Медведева победы на Итоговом турнире. Что ждет российских теннисистов в концовке сезона Открытый чемпионат США завершен. Самое время подвести итоги турнира и подумать – на что способны наши игроки топ-100 в финальной части сезона? 11.09.2019 14:00 Теннис Мысин Николай Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий «Это что-то невероятное: вся Махачкала вышла на улицы после победы Хабиба» Житель столицы Дагестана Камиль рассказал «Советскому споту», как в Махачкале болели за Хабиба. 08.09.2019 10:00 ММА Волохов Юрий