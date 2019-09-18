Юрген Клопп: Пенальти не было «Ливерпуль» проиграл «Наполи» в Лиге чемпионов.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Наполи» (0:2).

«Неприятные ощущения, ведь у нас были моменты. Игра была открытая, с большим количеством контратак, однако мы не довели их до конца, в этом проблема.

Во втором тайме матч был просто безумный, и они, и мы много бегали.

Не думаю, что там был пенальти. Что я могу сказать, для меня это совершенно точно не пенальти. Он прыгнул еще до контакта, но изменить это мы не можем.