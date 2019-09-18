Безбородов назначен на матч ЦСКА – «Краснодар», Сухой рассудит «Уфу» и «Спартак» Назначены арбитры на матчи десятого тура премьер-лиги.

Загрузка...

Стали известны арбитры, которые будут работать на матчах десятого тура премьер-лиги, сообщает официальный сайт РФС.

Система видеопомощи арбитру будет применяться на двух матчах тура: «Зенит» – «Рубин» и ЦСКА – «Краснодар».

20 сентября

«Уфа» (Уфа) – «Спартак» (Москва): Алексей Сухой (Люберцы);

21 сентября

«Ахмат» (Грозный) – «Крылья Советов» (Самара): Станислав Васильев (Ижевск);

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Рубин» (Казань): Сергей Карасев (Москва), VAR – Михаил Вилков (Нижний Новгород);

«Тамбов» (Тамбов) – «Ростов» (Ростов-на-Дону): Василий Казарцев (Санкт-Петербург);

22 сентября

«Оренбург» (Оренбург) – «Локомотив» (Москва): Сергей Иванов (Ростов-на-Дону);

«Динамо» (Москва) – «Сочи» (Сочи): Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург);

«Арсенал» (Тула) – «Урал» (Екатеринбург): Виталий Мешков (Дмитров);

ЦСКА (Москва) – «Краснодар» (Краснодар): Владислав Безбородов (Санкт-Петербург), VAR – Василий Казарцев (Санкт-Петербург).