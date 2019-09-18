Безбородов назначен на матч ЦСКА – «Краснодар», Сухой рассудит «Уфу» и «Спартак»

Стали известны арбитры, которые будут работать на матчах десятого тура премьер-лиги, сообщает официальный сайт РФС.
Система видеопомощи арбитру будет применяться на двух матчах тура: «Зенит» – «Рубин» и ЦСКА – «Краснодар».
20 сентября
«Уфа» (Уфа) – «Спартак» (Москва): Алексей Сухой (Люберцы);
21 сентября
«Ахмат» (Грозный) – «Крылья Советов» (Самара): Станислав Васильев (Ижевск);
«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Рубин» (Казань): Сергей Карасев (Москва), VAR – Михаил Вилков (Нижний Новгород);
«Тамбов» (Тамбов) – «Ростов» (Ростов-на-Дону): Василий Казарцев (Санкт-Петербург);
22 сентября
«Оренбург» (Оренбург) – «Локомотив» (Москва): Сергей Иванов (Ростов-на-Дону);
«Динамо» (Москва) – «Сочи» (Сочи): Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург);
«Арсенал» (Тула) – «Урал» (Екатеринбург): Виталий Мешков (Дмитров);
ЦСКА (Москва) – «Краснодар» (Краснодар): Владислав Безбородов (Санкт-Петербург), VAR – Василий Казарцев (Санкт-Петербург).
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