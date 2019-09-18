Джордан Хендерсон: Постараемся правильно отреагировать на поражение от «Наполи»

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон подвел итоги матча с «Наполи» (0:2) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе.
«В первом тайме у меня было ощущение, что мы показываем хороший футбол, – приводит BBC слова 29-летнего британца. – Нам лишь немного не хватало в завершающей стадии. «Наполи» – хорошая команда, и нам приходилось защищаться всей командой, что, мне кажется, нам удавалось.
Нам нужно исправлять ошибки, которые привели к голам. В целом мы можем играть лучше. Мы берем ответственность это этот результат и постараемся правильно на него отреагировать».
Напомним, «Ливерпуль» пропустил оба гола в последние десять минут матча: сначала бельгиец Дрис Мертенс реализовал пенальти, после чего испанец Фернандо Льоренте установил окончательный счет в матче.
Во втором туре 2 октября «Ливерпуль» сыграет дома с «Ред Буллом».
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