Квинси Промес: Победа над «Лиллем» говорит о том, что мы можем повторить результат прошлого сезона «Аякс» крупно победил «Лилль» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Полузащитник «Аякса» Квинси Промес подвел итоги матча с «Лиллем» (3:0) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов на «Йохан Кройфф Арене» в Амстердаме.

«Мне нравится играть на позиции десятки, – приводит слова 27-летнего голландца официальный сайт УЕФА. – Мне все равно, что у меня игроки за спиной. Несколько раз у «Лилля» были опасные моменты, но Андре (Онана) показал свой класс. Хотя нам нельзя позволять, чтобы у наших ворот возникали такие ситуации, так что нужно играть чуть более хладнокровно. С другой стороны, если выигрываешь со счетом 3:0, можно быть довольным.

Мы хотели набрать три очка и хорошо начать турнир, с учетом того, что играли дома. Нам это и удалось. Выступление в прошлом сезоне подняло планку высоко, и люди спрашивают, можем ли мы повторить его снова. Думаю, крупная победа говорит о том, что можем».

Напомним, бывший полузащитник «Спартака» забил первый гол в матче на 18-й минуте. Также у «Аякса» отличились мексиканец Эдсон Альварес и аргентинец Николас Тальяфико.

Во втором туре 2 октября «Аякс» сыграет в гостях с «Валенсией».

Добавим, что в прошлом сезоне чемпионы Голландии дошли до полуфинала Лиги чемпионов.