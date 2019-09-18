Алексей Власов стал коммерческим директором «Спартака» Он работал в клубе с 2008 по 2015 годы.

Новым коммерческим директором «Спартака» стал Алексей Власов, сообщает официальный сайт красно-белых.

Власов уже работал в «Спартаке» с 2008 по 2015 годы. С 2012 года он занимал должность директора по развитию бизнеса и, в частности, руководил работой со спонсорами, заключив ряд выгодных для клуба соглашений с крупными компаниями.

В 2015 году Власов перешел на работу в российский офис ФИФА, где возглавлял направление маркетинговых операций. В том числе он успешно руководил реализацией спонсорских прав на всех стадионах, принимавших матчи чемпионата мира в России.

Напомним, предыдущий коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко покинул клуб в августе.