Марк-Андре тер Штеген: Люди знают, на что я способен Голкипер «Барселоны» отразил пенальти от Ройса в матче с «Боруссией» в Лиге чемпионов.

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген после матча с «Боруссией» (0:0) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде высказался об отраженном пенальти после удара полузащитника Марко Ройса.

«Я отразил мяч, это футбол, – приводит слова 27-летнего немца официальный сайт УЕФА. – Это здорово для нас и не очень – для Дортмунда и Ройса.

Люди знают, на что я способен. Я лишь хочу полностью сосредоточиться на своей работе и выступать на 100 процентов своих возможностей. В этом матче, думаю, мне это удалось.

Мы показали хорошую игру, но есть моменты, в которых мы можем прибавить. Мы заработали очко, которое, я думаю, заслужили, и теперь возвращаемся домой, чтобы работать над этими деталями».

Напомним, для тер Штегена отраженный пенальти в Дортмунде стал четвертым за карьеру в Лиге чемпионов, благодаря чему он догнал рекордсмена по этому показателю – Андрея Пятова из «Шахтера».