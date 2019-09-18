Марко Ройс: Одного гола было бы достаточно для победы над «Барселоной» Немец не реализовал пенальти в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной».

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Полузащитник «Боруссии» Марко Ройс поделился эмоциями после ничьей с «Барселоной» (0:0) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.

«Конечно, ощущения не из приятных, – приводит слова 30-летнего немца официальный сайт УЕФА. – Мне не удалось реализовать пенальти. У нас были и другие шансы. Одного гола, думаю, хватило бы для победы. Мы не отдавали «Барселоне» пространства и показали уверенную игру».

На 57-й минуте полузащитник «Боруссии» не реализовал пенальти, назначенный за фол защитника «Барселоны» Нелсона Семеду на Джейдоне Санчо. Ройс не смог переиграть своего партнера по сборной Германии Марка-Андре тер Штегена.

Во втором туре 2 октября «Боруссия» сыграет в гостях со «Славией».