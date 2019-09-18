Альберт Селадес: Именно игроков «Валенсии» стоит похвалить за эту победу «Валенсия» выиграла у «Челси» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Главный тренер «Валенсии» Альберт Селадес подвел итоги матча с «Челси» (1:0) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

«Гол – это результат того, над чем мы работали еще до матча с «Барселоной» (в примере – 2:5), – приводит слова испанца официальный сайт УЕФА. – Теперь мы думаем о будущем. Мы одержали победу в упорном матче. Игроки хотели бороться. Думаю, они проявили серьезную ответственность перед тренером, клубом и болельщиками. Мы можем гордиться ими.

Игроки очень довольны, они понимают, как сложно победить здесь «Челси». Нам нужно сохранять спокойствие. Мы понимаем, что наше положение то же, что и до матча, но будем продолжать работать, чтобы улучшить ситуацию.

Накануне мы отрабатывали некоторые моменты и довольны тем, что воплотили их на практике. Но независимо от всех изменений, именно игроков стоит похвалить за эту победу».

Напомним, Селадес выиграл свой первый матч в качестве главного тренера «Валенсии». Он был назначен на этот пост 11 сентября после отставки Марселино, который был уволен из-за разногласий с владельцем клуба Питером Лимом.

Во втором туре 2 октября «Валенсия» сыграет дома с «Аяксом».