Хосеп Гвардиола – о частых матчах с «Шахтером»: Я уже купил квартиру здесь «Манчестер Сити» сыграет в гостях с «Шахтером» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед матчем первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Шахтером» высказался о частых встречах с украинской командой.

– Да, я уже купил квартиру здесь, – приводит слова испанца официальный сайт «горняков». – Я играл против «Шахтера» много раз: с «Барселоной», «Баварией» и теперь с «МанСити». Приезжаю сюда почти каждый сезон, уже привык и мне очень нравится.

– Юрген Клопп на днях сказал, что считает «Манчестер Сити» сильнейшей командой на планете. Насколько серьезно вы относитесь к этим словам и как оцените шансы на победу в Лиге чемпионов?

– Он сказал, что мы – лучшие только на Земле? Если так, мы постараемся покорить еще и всю Вселенную!

Напомним, «Шахтер» и «Манчестер Сити» попали в группу C вместе с «Аталантой» и «Динамо» (Загреб).

Матч команд пройдет 18 сентября на стадионе «Металлист» в Харькове. Начало игры – 22:00 (мск).