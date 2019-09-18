Артур Григорьянц: Швец дисквалифицирован на три матча с учетом автоматической дисквалификации Полузащитник «Ахмата» Антон Швец после игры 9-го тура российской премьер-лиги с «Ростовом» (1:2) отстранен на три матча с учетом автоматической дисквалификации.

- По Швецу комитет пришел к общему мнению, что это серьезное нарушение. Оно напоминает нарушение Понсе в адрес вратаря московского «Динамо». Швец мог нанести очень серьезную травму игроку «Ростова». Швец дисквалифицирован на три матча с учетом автоматической дисквалификации, - приводит слова главы КДК РФС Артура Григорьянца «РИА Новости».

Напомним, Швец был удален с поля на 62-й минуте матча за грубый фол на хавбеке «Ростова» Матиасе Норманне.