Хавбек «Тамбова» Чуперка дисквалифицирован на три матча за оскорбление арбитра КДК РФС дисквалифицировал полузащитника «Тамбова» Валерия Чуперку на три матча за оскорбительные высказывания в адрес главного арбитра Михаила Вилкова.

- Сначала на 72-й минуте Чуперка получил желтую за неспортивное поведение. Это предупреждение оказалась у него четвертым, то есть он уже был обязан пропускать следующую игру из-за перебора желтых карточек. А вот за оскорбительные высказывания в адрес арбитра Чуперка получил прямую красную карточку.

Чуперка уже получил автоматическую дисквалификацию. КДК дополнительно дисквалифицировал защитника на два матча, один из которых - условно, плюс штраф в 100 тысяч рублей, - приводит слова главы КДК РФС Артура Григорьянца ТАСС.

Напомним, что встреча прошла на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и завершилась победой московского клуба со счетом 2:0. В составе армейцев голами отметились Кристиян Бистрович (84-я минута) и Хердур Магнуссон (90+4).

Добавим, что после этой игры ЦСКА набрал 19 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Тамбов», имея в активе пять очков, расположился на 16-м месте. В следующем туре ЦСКА на своем поле сыграет против «Краснодара», а «Тамбов» дома встретится с «Ростовом».