Болельщики «Фортуны» проведут минуту молчания возле памятника Риксену

«Сегодня мы получили печальную новость о том, что легенда «Фортуны» Фернандо Риксен скончался в возрасте 43 лет. В течение многих лет он боролся против изнурительной болезни. Всем близким и родственникам сил в это трудное время.
Смерть Фернандо Риксена - черный день для семьи «Фортуны». Риксен оставил неизгладимое впечатление за время проведенное в команде. Клуб подчеркнул это, назвав одну из трибун в его честь в 2014 году, а в январе 2018 года установив статую на стадионе в присутствии его друзей и бывших товарищей по команде Марка ван Боммеля и Кевина Хофланда.
В среду вечером в 18:00 мы хотели бы провести минуту молчания возле памятника Риксену. После этого каждый сможет оставить запись в книге памяти», - говорится в сообщении пресс-службы «Фортуны», опубликованном на официальном сайте голландского клуба.
Напомним, что Риксен перешел в систему «Фортуны» в 1992 году, а годом позже начал выступления за основной состав голландской команды. Всего за «Фортуну» хавбек провел 108 матчей, записав на свой счет шесть забитых мячей и девять голевых передач.
Ранее в среду стало известно, что бывший футболист «Зенита» Риксен скончался в возрасте 43 лет после многолетней борьбы с тяжелым заболеванием. В 2013 году Риксену диагностировали боковой амиотрофический склероз (болезнь Лу Герига).
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