«Тамбов» намерен оштрафовать нападающего Бенито за пропуск матча с ЦСКА

- Пока не наказали игрока, в процессе. До отстранения дело, наверное, не дойдет, у нас не особо большой выбор (футболистов). Сейчас у нас будет общее совещание с тренерским штабом, со спортивным директором, и там будет принято решение. Надеюсь, ограничимся денежным штрафом, - приводит ТАСС слова генерального директора клуба Ольги Коноваловой.
Ранее главный тренер «Тамбова» Александр Григорян сообщил, что форварда ждет наказание за неявку в расположение клуба после матча за сборную Нигерии.
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