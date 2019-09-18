«Тамбов» намерен оштрафовать нападающего Бенито за пропуск матча с ЦСКА «Тамбов» намерен оштрафовать нападающего Бенито за пропуск игры 9-го тура российской премьер-лиги с ЦСКА (0:2).

- Пока не наказали игрока, в процессе. До отстранения дело, наверное, не дойдет, у нас не особо большой выбор (футболистов). Сейчас у нас будет общее совещание с тренерским штабом, со спортивным директором, и там будет принято решение. Надеюсь, ограничимся денежным штрафом, - приводит ТАСС слова генерального директора клуба Ольги Коноваловой.

Ранее главный тренер «Тамбова» Александр Григорян сообщил, что форварда ждет наказание за неявку в расположение клуба после матча за сборную Нигерии.