«Авангард» объявил о назначении Василенко на пост главного тренера - Советский спорт
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18 сентября 2019 17:38Футбол

«Авангард» объявил о назначении Василенко на пост главного тренера

Олег Василенко утвержден на посту главного тренера курского «Авангарда».

«Олег Петрович Василенко избавился от приставки «и.о.» и стал главным тренером «Авангарда», - говорится в сообщении пресс-службы курского клуба.

Добавим, что Василенко ранее работал главным тренером в «Сочи», «Урале», минском «Динамо» и литовском «Тракае».

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