«Авангард» объявил о назначении Василенко на пост главного тренера Олег Василенко утвержден на посту главного тренера курского «Авангарда».

«Олег Петрович Василенко избавился от приставки «и.о.» и стал главным тренером «Авангарда», - говорится в сообщении пресс-службы курского клуба.

Добавим, что Василенко ранее работал главным тренером в «Сочи», «Урале», минском «Динамо» и литовском «Тракае».