«Авангард» объявил о назначении Василенко на пост главного тренера

«Олег Петрович Василенко избавился от приставки «и.о.» и стал главным тренером «Авангарда», - говорится в сообщении пресс-службы курского клуба.
Добавим, что Василенко ранее работал главным тренером в «Сочи», «Урале», минском «Динамо» и литовском «Тракае».
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