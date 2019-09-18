Виктор Гончаренко: У «Лудогорца» очень широкий состав и менталитет победителя - Советский спорт
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18 сентября 2019 18:17ФутболГичунцев Артур

Виктор Гончаренко: У «Лудогорца» очень широкий состав и менталитет победителя

Встречу с болгарским клубом красно-синие проведут завтра, 19 сентября. Начало поединка – 22.00 мск.

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко дал комментарий перед матчем против «Лудогорца» в 1-м туре группового этапа Лиги Европы.

«У «Лудогорца» очень широкий состав, есть минимум два исполнителя на каждую позицию. Сложно сравнить с чемпионатом России, где команды могут сыграть и закрыто. Тут не та ситуация: «Лудогорец» любит контролировать мяч, игру, без разницы, в чемпионате или в еврокубках, как в матчах с «Ференцварошем» и «Марибором».

У команды есть менталитет победителя. Не тот случай, когда она будет глубоко обороняться в надежде на свой шанс. Думаю, завтра увидим игру в атаку», – цитирует специалиста Sport24.ru.

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