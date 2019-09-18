Сергей Матвеев: Лига Европы – важный турнир, специально настраивать никого не надо Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев поделился ожиданиями от выездного матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Базеля».

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- Мы посмотрели много матчей «Базеля» и имеем представление о нем. Они быстро переходят в атаку, в этом залог их результативного футбола.

Лига Европы - важный турнир, все понимают важность игры. Настраивать специально никого не надо, ждем открытый хороший футбол, - цитирует специалиста ТАСС.

Добавим, что встреча «Базель» - «Краснодар» пройдет в четверг и начнется в 19:55 по московскому времени.