Сергей Матвеев: Лига Европы – важный турнир, специально настраивать никого не надо

- Мы посмотрели много матчей «Базеля» и имеем представление о нем. Они быстро переходят в атаку, в этом залог их результативного футбола.
Лига Европы - важный турнир, все понимают важность игры. Настраивать специально никого не надо, ждем открытый хороший футбол, - цитирует специалиста ТАСС.
Добавим, что встреча «Базель» - «Краснодар» пройдет в четверг и начнется в 19:55 по московскому времени.
Александр Шлеменко: Порье допустил ошибку – много сил потратил на удушение Хабиба Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко – о победе Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье. 08.09.2019 00:45 ММА Волохов Юрий «Шахматы» Медведева и юбилей Серены. Чем уже запомнился US Open На Открытом чемпионате США определились полуфиналисты. И в их числе есть один россиянин – Даниил Медведев продолжает свое чудо-лето! «Советский спорт» – о его последних успехах, вылете Федерера и Джоковича и юбилейной победе Серены. 05.09.2019 16:30 Теннис Мысин Николай Крушение Клоппа, взлет Холанда. В первый день Лиги чемпионов было много неожиданностей «Ливерпуль» начал защиту титула победителя Лиги чемпионов с гостевого поражения от «Наполи», а норвежский нападающий «Зальцбурга» Эрлинг Холанд выдал феноменальный дебют. 18.09.2019 15:06 Футбол Безъязычный Алексей Переодевание на льду. Щербакова обошла Туктамышеву в Бергамо На турнире в Италии 15-летняя Анна Щербакова выиграла произвольную программу и опередила более опытную и титулованную соотечественницу Елизавету Туктамышеву. 14.09.2019 23:30 Фигурное катание Тигай Лев Экс-жена Тимощука: Толик хотел упечь дочерей в школу для умственно отсталых Бывшая супруга одного из тренеров «Зенита» Анатолия Тимощука поделилась подробностями своего бракоразводного процесса, в сравнении с которым разборки Дениса и Дарьи Глушаковой и другие семейные скандалы из мира нашего футбола покажутся цветочками. 18.09.2019 11:49 Футбол Терещенков Петр Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий Теперь Медведев – в четверке сильнейших. И на US Open, и в мировом рейтинге Даниил Медведев в четвертьфинале US Open победил Стэна Вавринку, что обеспечило ему и выход в первый полуфинал «Большого шлема» в карьере, и четвертую строчку в рейтинге ATP. 04.09.2019 02:30 Теннис Мысин Николай «Спартак» без Знарка уступил в Алма-Ате, «Автомобилист» победил в седьмой раз кряду «Советский спорт» рассказывает о самых крутых матчах дня. 17.09.2019 19:45 Хоккей Костяев Иван Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий