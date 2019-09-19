«ПСЖ» разгромил «Реал», Ди Мария оформил дубль Аргентинец забил два мяча бывшей команде, с которой становился победителем Лиги чемпионов.

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» обыграл на домашней арене мадридский «Реал» со счетом 3:0.

В составе французского клуба дубль оформил аргентинский хавбек Анхель Ди Мария. Еще один гол в концовке поединка забил бельгийский защитник Тома Менье.

Следующий матч «ПСЖ» проведет против «Галатасарая». Встреча пройдет 1 октября, а «Реал» в тот же день встретится с «Брюгге».

Лига чемпионов

Групповой этап

«ПСЖ» – «Реал» – 3:0 (2:0)

1-й тур

Голы: Ди Мария, 14 (1:0); Ди Мария, 33 (2:0); Менье, 90+1 (3:0).

«ПСЖ»: Навас, Тьяго Силва, Кимпембе, Маркиньос (Эррера, 70), Верратти, Ди Мария, Менье, Бернат, Икарди (Шупо-Мотинг, 60), Сарабия (Диалло, 89), Гуэй.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Варан, Азар (Йович, 70), Кроос, Бензема, Бэйл (Винисиус, 79), Каземиро, Родригес (Васкес, 70), Менди.