«ПСЖ» разгромил «Реал», Ди Мария оформил дубль

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» обыграл на домашней арене мадридский «Реал» со счетом 3:0.
В составе французского клуба дубль оформил аргентинский хавбек Анхель Ди Мария. Еще один гол в концовке поединка забил бельгийский защитник Тома Менье.
Следующий матч «ПСЖ» проведет против «Галатасарая». Встреча пройдет 1 октября, а «Реал» в тот же день встретится с «Брюгге».
Лига чемпионов
Групповой этап
«ПСЖ» – «Реал» – 3:0 (2:0)
1-й тур
Голы: Ди Мария, 14 (1:0); Ди Мария, 33 (2:0); Менье, 90+1 (3:0).
«ПСЖ»: Навас, Тьяго Силва, Кимпембе, Маркиньос (Эррера, 70), Верратти, Ди Мария, Менье, Бернат, Икарди (Шупо-Мотинг, 60), Сарабия (Диалло, 89), Гуэй.
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Варан, Азар (Йович, 70), Кроос, Бензема, Бэйл (Винисиус, 79), Каземиро, Родригес (Васкес, 70), Менди.