Нурмагомедов посетил матч «ПСЖ» – «Реал» и сделал фото с Бекхэмом Об этом сообщают французские СМИ.

Сегодня, 19 сентября футболисты «ПСЖ» разгромили на своем поле мадридский «Реал» на старте группового этапа Лиги чемпионов.

По слухам, в качестве зрителя этот поединок посетил чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. По окончании встречи россиянин сделал фото с бывшим хавбеком сборной Англии Дэвидом Бекхэмом, о чем сообщил в своем Instagram.

Напомним, «ПСЖ» одержал победу над «Реалом» со счетом 3:0. Дубль оформил Анхель Ди Мария. Еще один гол забил Тома Менье.