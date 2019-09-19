Нурмагомедов посетил матч «ПСЖ» – «Реал» и сделал фото с Бекхэмом

Сегодня, 19 сентября футболисты «ПСЖ» разгромили на своем поле мадридский «Реал» на старте группового этапа Лиги чемпионов.
По слухам, в качестве зрителя этот поединок посетил чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. По окончании встречи россиянин сделал фото с бывшим хавбеком сборной Англии Дэвидом Бекхэмом, о чем сообщил в своем Instagram.
Напомним, «ПСЖ» одержал победу над «Реалом» со счетом 3:0. Дубль оформил Анхель Ди Мария. Еще один гол забил Тома Менье.
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