Томас Тухель: Уйду, если кто-то спросит, выиграет ли «ПСЖ» Лигу чемпионов «ПСЖ» разгромил «Реал».

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал победу над «Реалом» (3:0) в домашнем матче 1-го тура Лиги чемпионов.

«Во-первых, если кто-то спросит меня сейчас, выиграем ли мы Лигу чемпионов, я уйду. Просто встану и уйду.

Это была действительно командная игра как с мячом, так и без него. Игроки готовы работать и становиться лучше. Сегодня мы это доказали, хотя делать это каждые три дня непросто.

Когда мы играем без Неймара, Мбаппе и Кавани, это может помочь нам. Люди говорят, что мы не фавориты, и это может снять груз ответственности с игроков. Но, конечно, невозможно играть без них каждый матч, нам нужны все игроки.