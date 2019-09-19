ЦСКА сыграет с «Лудогорецом» в Лиге Европы

ЦСКА проведет в гостях с «Лудогорецом» матч первого тура группового этапа Лиги Европы.
Команды попали в группу H вместе с «Эспаньолом» (Испания) и «Ференцварошем» (Венгрия), которые параллельно сыграют в Барселоне.
В прошлом сезоне ЦСКА занял четвертое место в премьер-лиге и напрямую вышел в групповую стадию Лиги Европы. «Лудогорец» как чемпион Болгарии выступал в квалификации Лиги чемпионов, но вылетел в первом раунде, дважды проиграв «Ференцварошу» (1:2, 2:3). После этого команда продолжила играть в квалификационном турнире Лиги Европы, где прошла «Валюр» из Исландии (1:1, 4:0), «Нью-Сэйнтс» из Уэльса (5:0, 4:0) и «Марибор» из Словении (0:0, 2:2).
В своих предыдущих матчах в национальных чемпионатах «Лудогорец» победил «Этар» (2:0), а ЦСКА с таким же счетом был сильнее «Тамбова».
Матч «Лудогорец» – ЦСКА пройдет 19 сентября на «Лудогорец Арене» в Разграде. Начало – 22:00 (мск).
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