«Реал» не нанес ни одного удара в створ в матче Лиги чемпионов впервые с сезона-2003/2004

Игроки «Реала» не нанесли ни одного удара в створ ворот в матче с «Пари Сен-Жермен» (0:3) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

В последний раз команда из Мадрида ни разу не пробила в створ ворот в матче Лиги чемпионов в сезоне-2003/2004.

