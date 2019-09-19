«Реал» не нанес ни одного удара в створ в матче Лиги чемпионов впервые с сезона-2003/2004

Игроки «Реала» не нанесли ни одного удара в створ ворот в матче с «Пари Сен-Жермен» (0:3) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.
В последний раз команда из Мадрида ни разу не пробила в створ ворот в матче Лиги чемпионов в сезоне-2003/2004.
Напомним, в первом тайме дубль в ворота гостей сделал бывший полузащитник «Реала» Анхель Ди Мария. А на 90-й минуте окончательный счет в матче установил бельгиец Тома Менье.
Отметим, что ворота «ПСЖ» в матче защищал бывший голкипер «Реала» Кейлор Навас, который переехал в Париж в прошлом месяце.
Во втором туре 1 октября «Реал» сыграет дома с «Брюгге».
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