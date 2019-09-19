Ларс Бендер: В матче с «Локомотивом» ждали от себя большего - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
19 сентября 2019 10:14ФутболЛипкин Антон

Ларс Бендер: В матче с «Локомотивом» ждали от себя большего

«Байер» проиграл «Локомотиву» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Полузащитник «Байера» Ларс Бендер подвел итоги матча с «Локомотивом» (1:2) на «БайАрене» в Леверкузене в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Сейчас мы очень разочарованы, – приводит слова 30-летнего немца официальный сайт УЕФА. – Ждали от себя большего, но не сумели выполнить задуманное.

Мы постоянно создавали опасность у чужих ворот, но просто не смогли забить больше. Все мы люди, и все допускаем ошибки. Я никого не собираюсь винить».

Напомним, единственный гол «Байера» в свои ворота забил защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес. У гостей отличились полузащитники Гжегож Крыховяк и Дмитрий Баринов.

Во втором туре 1 октября «Байер» сыграет в гостях с «Ювентусом».

Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий
Еще по теме:
Лиза Виттоцци: Бороться с Вирер – это нормально, никаких конфликтов не возникает Дарья Домрачева: От Белорусской федерации биатлона предложений не поступало Игорь Малиновский: Прошлым летом тренеры не дали мне стопроцентной нагрузки
Алексей Игонин: Риксена вспоминают только добрыми словами, это лучшая характеристика Экс-капитан «Зенита» – о Фернандо Риксене. 18.09.2019 17:27 Футбол Волохов Юрий
Александр Шлеменко: Порье допустил ошибку – много сил потратил на удушение Хабиба Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко – о победе Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье. 08.09.2019 00:45 ММА Волохов Юрий
«Это что-то невероятное: вся Махачкала вышла на улицы после победы Хабиба» Житель столицы Дагестана Камиль рассказал «Советскому споту», как в Махачкале болели за Хабиба. 08.09.2019 10:00 ММА Волохов Юрий
Еще по теме:
Нурмагомедов посетил матч «ПСЖ» – «Реал» и сделал фото с Бекхэмом Тренер Макгрегора надеется, что ирландец получит реванш с Нурмагомедовым Денис Гольцов: Самбисты более универсальны, их проще переподготовить под разных противников
Теперь Медведев – в четверке сильнейших. И на US Open, и в мировом рейтинге Даниил Медведев в четвертьфинале US Open победил Стэна Вавринку, что обеспечило ему и выход в первый полуфинал «Большого шлема» в карьере, и четвертую строчку в рейтинге ATP. 04.09.2019 02:30 Теннис Мысин Николай
Медведев – первый после Сафина. Россиянин вышел в финал US Open Даниил Медведев отыграл сетбол в первой партии, дожал болгарина Григора Димитрова в трех сетах и впервые в карьере пробился в финал на «Большом шлеме». Первым из россиян – после успеха Марата Сафина на Australian Open в 2005 году. 07.09.2019 04:00 Теннис Мысин Николай
Медведев – в четвертьфинале в Нью-Йорке. И там его ждет не Джокович Даниил Медведев впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема». 02.09.2019 09:00 Теннис Мысин Николай
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий
Российского финала не будет. Рублев проиграл в четвертом круге US Open Вы уже размечтались о возможном российском финале на US Open? Увы, Андрей Рублев не смог составить компанию Даниилу Медведеву в восьмерке лучших на Открытом чемпионате США. В четвертом раунде он уступил Маттео Берреттини из Италии – 1:6, 4:6, 6:7 (6:8). 03.09.2019 06:00 Теннис Мысин Николай
Новости
11:14 Футбол Ильзат Ахметов: В Лиге Европы участвуют команды, которые выступали в Лиге чемпионов
11:08 Футбол Джан Пьеро Гасперини: У «Аталанты» никогда не возникало столько трудностей, как в Загребе
10:55 Футбол Рифат Жемалетдинов: В концовке было тяжело, бились из последних сил
10:40 Футбол Зинедин Зидан: «Реал» не сыграл на уровне Лиги чемпионов и «ПСЖ»
10:27 Футбол Левандовски забил 200-й гол за «Баварию»
10:19 Футбол Лукаш Градецки: Это не последняя моя ошибка
10:14 Футбол Ларс Бендер: В матче с «Локомотивом» ждали от себя большего
10:06 Футбол Юрий Семин: Баринов и Крыховяк сыграли очень сильно, успевали и разрушать, и атаковать
09:59 Футбол Рифат Жемалетдинов: «Байер» сам привез себе два гола
09:54 Футбол Бенедикт Хеведес: Повязка повлияла на мой автогол
09:46 Футбол Юрий Семин: Как можно после такого матча играть в 11:30 утра на синтетике в Оренбурге?
09:39 Футбол «Реал» не нанес ни одного удара в створ в матче Лиги чемпионов впервые с сезона-2003/2004
09:32 Теннис Флинк проиграла Путинцевой в Осаке
09:17 Волейбол Женская сборная России победила Доминиканскую республику на Кубке мира
09:08 Футбол ЦСКА сыграет с «Лудогорецом» в Лиге Европы
09:01 Футбол «Краснодар» сыграет с «Базелем» в Лиге Европы
07:32 Футбол Томас Тухель: Если кто-то спросит, выиграем ли мы Лигу чемпионов, я сразу уйду
01:50 Футбол Зинедин Зидан – о поражении от «ПСЖ»: Нас просто сожрали
01:39 Футбол «Локомотив» опубликовал фото из раздевалки после победы над «Байером»
01:32 Футбол Нурмагомедов посетил матч «ПСЖ» – «Реал» и сделал фото с Бекхэмом
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика