Ларс Бендер: В матче с «Локомотивом» ждали от себя большего

Полузащитник «Байера» Ларс Бендер подвел итоги матча с «Локомотивом» (1:2) на «БайАрене» в Леверкузене в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Сейчас мы очень разочарованы, – приводит слова 30-летнего немца официальный сайт УЕФА. – Ждали от себя большего, но не сумели выполнить задуманное.
Мы постоянно создавали опасность у чужих ворот, но просто не смогли забить больше. Все мы люди, и все допускаем ошибки. Я никого не собираюсь винить».
Напомним, единственный гол «Байера» в свои ворота забил защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес. У гостей отличились полузащитники Гжегож Крыховяк и Дмитрий Баринов.
Во втором туре 1 октября «Байер» сыграет в гостях с «Ювентусом».
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