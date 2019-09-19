Зинедин Зидан: «Реал» не сыграл на уровне Лиги чемпионов и «ПСЖ» «Реал» потерпел крупное поражение от «ПСЖ» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался об игре команды в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» (0:3) на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

«Нам не хватило соответствующего уровня интенсивности, – приводит слова француза официальный сайт УЕФА. – Мы проиграли много единоборств «один в один». Если это происходит в матчах с «ПСЖ», то становится сложно.

«ПСЖ» – хорошая команда, они создают моменты. Но меня волнует не это, а то, что моя команда не сыграла на уровне, который требует Лига чемпионов и соперник.

Они были лучше нас во всем, в том числе в интенсивности, что раздражает больше всего. Обычно мы создаем много моментов, и хотя два наших гола были отменены, этого было очень мало. Когда мы побеждаем, то побеждаем все вместе, когда проигрываем – это ошибка всех».

Напомним, дубль в ворота «Реала» сделал бывший игрок команды аргентинец Анхель Ди Мария. Еще один мяч на счету бельгийца Тома Менье.

Во втором туре 1 октября «Реал» сыграет дома с «Брюгге».