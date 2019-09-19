Ильзат Ахметов: В Лиге Европы участвуют команды, которые выступали в Лиге чемпионов

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов перед матчем первого тура группового этапа Лиги Европы с «Лудогорецом» сравнял турнир с Лигой чемпионов.
«Конечно, Лига чемпионов – это космос, – приводит слова 21-летнего игрока официальный сайт армейцев. – Но Лига Европы – второй по значимости турнир, мы попали сюда, в нем также участвуют команды, которые выступали в Лиге чемпионов.
Мотивация одна – выходить и побеждать в каждом матче. Мы молодые футболисты, хотим расти, прогрессировать и играть на самом высоком уровне».
Напомним, в группе H ЦСКА сыграет также с «Эспаньолом» (Испания) и «Ференцварошем» (Венгрия).
Матч «Лудогорец» – ЦСКА пройдет 19 сентября на «Лудогорец Арене» в Разграде. Начало – 22:00 (мск).
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