Ильзат Ахметов: В Лиге Европы участвуют команды, которые выступали в Лиге чемпионов - Советский спорт
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19 сентября 2019 11:14ФутболЛипкин Антон

Ильзат Ахметов: В Лиге Европы участвуют команды, которые выступали в Лиге чемпионов

ЦСКА стартует в Лиге Европы матчем с «Лудогорецом».

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов перед матчем первого тура группового этапа Лиги Европы с «Лудогорецом» сравнял турнир с Лигой чемпионов.

«Конечно, Лига чемпионов – это космос, – приводит слова 21-летнего игрока официальный сайт армейцев. – Но Лига Европы – второй по значимости турнир, мы попали сюда, в нем также участвуют команды, которые выступали в Лиге чемпионов.

Мотивация одна – выходить и побеждать в каждом матче. Мы молодые футболисты, хотим расти, прогрессировать и играть на самом высоком уровне».

Напомним, в группе H ЦСКА сыграет также с «Эспаньолом» (Испания) и «Ференцварошем» (Венгрия).

Матч «Лудогорец» – ЦСКА пройдет 19 сентября на «Лудогорец Арене» в Разграде. Начало – 22:00 (мск).

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