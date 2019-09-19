Диего Симеоне: Такие матчи с «Ювентусом» позволят нам возмужать на будущее «Атлетико» отыграл два гола у «Ювентуса» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал ничью с «Ювентусом» (2:2) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

«Нам чего-то не хватало в первом тайме, – приводит Football Italia слова аргентинца. – И «Ювентус» вышел вперед после перерыва. Но мне понравилось то, что мы не сдались и бились за результат.

Не считаю ничью хорошим или плохим результатом. «Ювентус» – сильный соперник с большим опытом и средним возрастом в 29 лет, тогда как у нас этот показатель – 24 года. Опыт помогает на этом уровне, так что такие матчи позволят нам возмужать на будущее».

Напомним, проигрывая со счетом 0:2, «Атлетико» смог отыграться, забив два мяча в последние 20 минут игры. Голы на счету черногорца Стефана Савича и мексиканца Эктора Эрреры.

Во втором туре 1 октября «Атлетико» сыграет в гостях с «Локомотивом».