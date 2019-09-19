Ильзат Ахметов: «Лудогорец» тоже достойно играл против «Реала» ЦСКА сыграет в гостях с «Лудогорецом» в первом туре группового этапа Лиги Европы.

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов высказался о «Лудогореце», с которым его команда сыграет в четверг в первом туре группового этапа Лиги Европы.

«Ни о какой расслабленности речи нет, – приводит слова 21-летнего игрока официальный сайт армейцев, – Виктор Михайлович (Гончаренко) этого не допустит.

Помню, что «Лудогорец» тоже достойно играл против «Реала». Сейчас мы хотим писать новую историю и будем делать все, чтобы добыть три очка».

Напомним, ЦСКА и «Лудогорец» сыграют в группе H, куда также попали «Эспаньол» (Испания) и «Ференцварош» (Венгрия).

Матч «Лудогорец» – ЦСКА пройдет 19 сентября на «Лудогорец Арене» в Разграде. Начало – 22:00 (мск).