Ильзат Ахметов: «Лудогорец» тоже достойно играл против «Реала»

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов высказался о «Лудогореце», с которым его команда сыграет в четверг в первом туре группового этапа Лиги Европы.
«Ни о какой расслабленности речи нет, – приводит слова 21-летнего игрока официальный сайт армейцев, – Виктор Михайлович (Гончаренко) этого не допустит.
Помню, что «Лудогорец» тоже достойно играл против «Реала». Сейчас мы хотим писать новую историю и будем делать все, чтобы добыть три очка».
Напомним, ЦСКА и «Лудогорец» сыграют в группе H, куда также попали «Эспаньол» (Испания) и «Ференцварош» (Венгрия).
Матч «Лудогорец» – ЦСКА пройдет 19 сентября на «Лудогорец Арене» в Разграде. Начало – 22:00 (мск).
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