Главный тренер «Црвены Звезды»: Мы играли с «Баварией» без страха

Главный тренер «Црвены Звезды» Владан Милоевич прокомментировал поражение от Баварии» (0:3) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов на «Альянц Арене» в Мюнхене.
«Мы знали, что нас ожидает, – приводит слова Милоевича официальный сайт немецкого клуба. – Мы играли против великой «Баварии», которая является фаворитом в турнире. Для нас сыграть на «Альянц Арене» было великолепным опытом.
Мы играли без страха и старались располагаться как можно более компактно. Мы хотели сыграть на контратаках, но слишком быстро теряли мяч в середине поля».
Напомним, на 34-й минуте «Бавария» повела в счете после гола француза Кингсли Комана. Еще два мяча чемпионы Сербии пропустили в последние десять минут игры от Роберта Левандовски и Томаса Мюллера.
Во втором туре 1 октября «Црвена Звезда» примет «Олимпиакос».
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