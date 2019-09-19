С этого года лучший вратарь Европы будет получать приз имени Льва Яшина Бывший голкипер сборной СССР до сих пор является единственным игроком на своей позиции, кому удалось выиграть «Золотой мяч».

Загрузка... Редакция France Football учредила награду лучшему голкиперу европейских чемпионатов, которая получила имя легендарного вратаря московского «Динамо» Льва Яшина. Об этом сообщает пресс-служба издания. Отмечается, что номинантов на этот трофей объявят 21 октября, а победитель станет известен 2 декабря. Лев Яшин является Олимпийским чемпионом 1956 года. Также он выигрывал со сборной СССР чемпионат Европы в 1960 году. По мнению France Football, бывший вратарь столичного «Динамо» является лучшим голкипером в истории футбола.