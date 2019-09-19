С этого года лучший вратарь Европы будет получать приз имени Льва Яшина - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
19 сентября 2019 15:00ФутболГичунцев Артур

С этого года лучший вратарь Европы будет получать приз имени Льва Яшина

Бывший голкипер сборной СССР до сих пор является единственным игроком на своей позиции, кому удалось выиграть «Золотой мяч».

Редакция France Football учредила награду лучшему голкиперу европейских чемпионатов, которая получила имя легендарного вратаря московского «Динамо» Льва Яшина. Об этом сообщает пресс-служба издания.

Отмечается, что номинантов на этот трофей объявят 21 октября, а победитель станет известен 2 декабря.

Лев Яшин является Олимпийским чемпионом 1956 года. Также он выигрывал со сборной СССР чемпионат Европы в 1960 году. По мнению France Football, бывший вратарь столичного «Динамо» является лучшим голкипером в истории футбола.

Фигурист ростом 216 см: такого вы еще не видели. Как прошли контрольные прокаты В субботу и воскресенье в «Лужниках» прошли контрольные прокаты сборной России. 08.09.2019 21:00 Фигурное катание Чикирис Олег
Еще по теме:
Камила Валиева: Когда Лью прыгает тройные аксели и четверной лутц, катать с одним четверным слабо Камила Валиева: Я не воспринимаю четверные прыжки заоблачными Щербакова выиграла Lombardia Trophy, Туктамышева - вторая
На равных с великим. Медведев почти выиграл US Open Но уступил Рафаэлю Надалю. Хотя отыгрался с 0:2 по сетам. И почти отыгрался со счета 2:5 в пятой партии. 09.09.2019 05:15 Теннис Мысин Николай
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев
Российского финала не будет. Рублев проиграл в четвертом круге US Open Вы уже размечтались о возможном российском финале на US Open? Увы, Андрей Рублев не смог составить компанию Даниилу Медведеву в восьмерке лучших на Открытом чемпионате США. В четвертом раунде он уступил Маттео Берреттини из Италии – 1:6, 4:6, 6:7 (6:8). 03.09.2019 06:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Джокович помог жителям деревни на юге Сербии собирать картофель Евгений Донской: Уверен, у меня будут шансы против Медведева Андрей Рублев: Я стал выносливее и могу уже не играть в два-три удара, а терпеть
Моисеев забивает прямо с вбрасывания. Как «Витязь» обыграл «Северсталь» «Витязь» нанес поражение ершистой «Северстали» 4:1, продлил серию побед до пяти матчей и вернулся на вершину Западной конференции. 18.09.2019 22:11 Хоккей Костяев Иван
Лайне будет бастовать в СКА? Обозреватель «Советского спорта» – о свободных агентах в НХЛ. 18.09.2019 17:48 Хоккей Славин Виталий
Осторожно «Базель». Внимание, Болгария Статистика встреч российских клубов с представителями Швейцарии и Болгарии в нашу пользу, но не позволяет расслабиться. 19.09.2019 11:00 Футбол Безъязычный Алексей
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 10-го тура РПЛ Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги. 19.09.2019 13:00 Футбол
Медведев поборется за место в истории. Анонс финала US Open Матч Даниила Медведева и Рафаэля Надаля – в цифрах и фактах. 08.09.2019 19:15 Теннис Мысин Николай
Переодевание на льду. Щербакова обошла Туктамышеву в Бергамо На турнире в Италии 15-летняя Анна Щербакова выиграла произвольную программу и опередила более опытную и титулованную соотечественницу Елизавету Туктамышеву. 14.09.2019 23:30 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
15:49 Футбол Анастасия Павлюченкова: Довольна, что взяла реванш у Бертенс за поражение на US Open
15:40 Футбол Сергей Петров: «Краснодар» попал в непростую группу
15:37 ММА Экс-чемпион UFC: Фергюсон – уникальный боец. Его удары впечталяют
15:34 Футбол Владимир Быстров: Мотивация «Краснодара» в Лиге Европы будет запредельная
15:27 Футбол Георги Пеев: ЦСКА будет очень непросто с «Лудогорецом»
15:20 Футбол Голы Ди Марии и Куадрадо претендуют на звание лучшего в первом туре Лиги чемпионов
15:11 Футбол «Спартак» вырвал победу у «Уфы» благодаря голу Оганесяна
15:00 Футбол С этого года лучший вратарь Европы будет получать приз имени Льва Яшина
14:47 Биатлон Логинов и Миронова выиграли золотые медали на чемпионате России
14:31 Хоккей Александр Кожевников: За какие заслуги «Металлург» пригласил Яндача? Что он такого совершил?
14:05 Футбол Олег Корнаухов: Прошлогодний успех изменил к отношение к Чалову со стороны соперников
13:53 Футбол Руслан Нигматуллин: Семин выбрал отличную тактическую схему, «Байер» не первый год играет в ЛЧ
13:41 Футбол Лукаш Градецки: «Байер» по-прежнему может набрать очки в группе
13:33 Футбол Дмитрий Кириченко: Лудогорец» – крепкая команда, легко сегодня не будет
13:28 Теннис Павлюченкова победила Бертенс и вышла в третий круг в Осаке
13:02 Футбол Ди Мария и тер Стеген номинированы на звание игрока недели в Лиге чемпионов
13:02 ММА Тактаров считает, что руководство UFC хочет организовать реванш Нурмагомедова и Макгрегора
12:51 Футбол Главный тренер «Црвены Звезды»: Мы играли с «Баварией» без страха
12:45 Футбол Томас Мюллер: Было заметно, что с моим выходом на поле все прибавили
12:45 Футбол Роналду объяснил свой жест, адресованный фанатам «Атлетико» (фото)
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика