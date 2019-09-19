Владимир Быстров: Мотивация «Краснодара» в Лиге Европы будет запредельная «Краснодар» стартует в Лиге Европы матчем с «Базелем».

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Бывший полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров высказался о выступлении команды в Лиге Европы.

«Думаю, что мотивация «Краснодара» в Лиге Европы будет запредельная, – приводят «Известия» слова Быстрова. – А смысл выходить на поле, если у тебя нет мотивации? С тем же успехом можно просто сняться с турнира. Поэтому, уверен, настрой у «быков» будет максимальным».

Напомним, в августе «Краснодар» выступал в квалификации Лиги чемпионов, но пройдя по сумме двух матчей «Порту» (0:1, 3:2), дважды проиграл «Олимпиакосу» (0:4, 1:2) и не вышел в групповой этап.

В четверг в первом туре группового этапа Лиги Европы «Краснодар» сыграет в гостях с «Базелем». Начало матча на стадионе «Санкт-Якоб Парк» – 19:55 (мск).