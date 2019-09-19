«АЗ» сыграет в траурных повязках в память о Риксене Матч первого тура Лиги Европы между «Рейнджерс» и «Фейеноордом» начнется с минуты молчания в память о бывшем полузащитнике шотландского клуба Фернандо Риксене.

Новости СМИ2 Еще один бывший клуб хавбека – «АЗ» – сыграет против «Партизана» в траурных повязках. Футболист скончался 18 сентября от бокового амиотрофического склероза. Ему было всего 43 года. Российским болельщикам Риксен известен по выступлениям за «Зенит». ⚫️ Rouwbanden



❤️ AZ speelt vanavond de uitwedstrijd tegen Partizan met rouwbanden.



🙏 Rest in peace, Fernando.#AZ #rip #Ricksen #paraz pic.twitter.com/oDCEfjyIH4 — AZ (@AZAlkmaar) September 19, 2019