«АЗ» сыграет в траурных повязках в память о Риксене

Еще один бывший клуб хавбека – «АЗ» – сыграет против «Партизана» в траурных повязках.
Футболист скончался 18 сентября от бокового амиотрофического склероза. Ему было всего 43 года. Российским болельщикам Риксен известен по выступлениям за «Зенит».
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