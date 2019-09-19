«Базель» – «Краснодар». Стартовые составы - Советский спорт
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19 сентября 2019 18:44ФутболКоноплев Александр

«Базель» – «Краснодар». Стартовые составы

Матч «Базель» – «Краснодар» пройдет в Базеле. Начало – в 19:55 мск.

«Базель» и «Краснодар» назвали составы на матч первого тура группового этапа Лиги Европы-2019/20.

«Базель»: Омлин, Джюмерт, Видмер, Альдерете, Дзуффи, Штокер, Фрай, Петретта, Буа, Джака, Артур Кабрал.

Запасные: Николич, Кузманович, Кампо, Окафор, Риверос, Эрик Рамирес, Бергстрем.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Спаич, Мартынович, Рамирес, Вильена, Камболов, Олссон, Сулейманов, Игнатьев, Вандерсон.

Запасные: Адамов, Фьолусон, Ари, Намли, Берг, Уткин, Стоцкий.

Матч «Базель» – «Краснодар» пройдет в Базеле. Начало – в 19:55 мск.

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