«Базель» – «Краснодар». Стартовые составы

«Базель» и «Краснодар» назвали составы на матч первого тура группового этапа Лиги Европы-2019/20.
«Базель»: Омлин, Джюмерт, Видмер, Альдерете, Дзуффи, Штокер, Фрай, Петретта, Буа, Джака, Артур Кабрал.
Запасные: Николич, Кузманович, Кампо, Окафор, Риверос, Эрик Рамирес, Бергстрем.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Спаич, Мартынович, Рамирес, Вильена, Камболов, Олссон, Сулейманов, Игнатьев, Вандерсон.
Запасные: Адамов, Фьолусон, Ари, Намли, Берг, Уткин, Стоцкий.
Матч «Базель» – «Краснодар» пройдет в Базеле. Начало – в 19:55 мск.