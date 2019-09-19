Иранским женщинам разрешили посещать матчи сборной Власти Ирана под давлением ФИФА разрешили гражданкам этого государства посещать домашние матчи национальной футбольной сборной.

Загрузка...

Женщины не могли посещать стадионы с 1979 года, когда в стране произошла Исламская революция.

Как сообщает сайт Министерства спорта Ирана, специально для матча с Камбоджой (10 октября) был перестроен тегеранский стадион «Асади». На нем появились женские туалеты, а сами болельщицы будут заходить на отдельную трибуну через отдельные входы.

Ранее сообщалось, что ФИФА грозила Ирану дисквалификацией, если права болельщиц будут нарушаться и дальше.