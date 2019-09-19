Иранским женщинам разрешили посещать матчи сборной - Советский спорт
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19 сентября 2019 19:10ФутболКоноплев Александр

Иранским женщинам разрешили посещать матчи сборной

Власти Ирана под давлением ФИФА разрешили гражданкам этого государства посещать домашние матчи национальной футбольной сборной.

Женщины не могли посещать стадионы с 1979 года, когда в стране произошла Исламская революция.

Как сообщает сайт Министерства спорта Ирана, специально для матча с Камбоджой (10 октября) был перестроен тегеранский стадион «Асади». На нем появились женские туалеты, а сами болельщицы будут заходить на отдельную трибуну через отдельные входы.

Ранее сообщалось, что ФИФА грозила Ирану дисквалификацией, если права болельщиц будут нарушаться и дальше.

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