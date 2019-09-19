Иранским женщинам разрешили посещать матчи сборной

Женщины не могли посещать стадионы с 1979 года, когда в стране произошла Исламская революция.
Как сообщает сайт Министерства спорта Ирана, специально для матча с Камбоджой (10 октября) был перестроен тегеранский стадион «Асади». На нем появились женские туалеты, а сами болельщицы будут заходить на отдельную трибуну через отдельные входы.
Ранее сообщалось, что ФИФА грозила Ирану дисквалификацией, если права болельщиц будут нарушаться и дальше.
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