Мидо не смог стать тренером сборной Египта Известный в прошлом нападающий «Аякса» и «Тоттенхэма» Мидо проиграл выборы за пост главного тренера сборной Египта.

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36-летний Мидо уступил 59-летнему Хассаму Эль-Бадри, который и будет готовить команду к Кубку африканских наций-2021.

В качестве тренера Эль-Бадри шесть раз становился чемпионом Египта и побеждал в африканской Лиге чемпионов.