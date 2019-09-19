Бэйли пропустит месяц из-за травмы в матче с «Локомотивом» Нападающий «Байера» Леон Бэйли пропустит не менее четырех недель.

Новости СМИ2 У футболиста диагностировано растяжение подколенного сухожилия, сообщает пресс-служба леверкузенцев. Футболист получил травму в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива» (1:2). В той встрече он вышел в стартовом составе, но был заменен в перерыве. Посмотреть эту публикацию в Instagram +++ Injury +++ @leonbailey_9 is ruled out for around 4 weeks 🤕 #tornmusclefiber #getwellsoon Публикация от Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) 19 Сен 2019 в 6:45 PDT