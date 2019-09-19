Первый гол Лиги Европы-2019/20 влетел в ворота «Краснодара» «Быки» попали в историю.

Загрузка... В матче первого тура группового этапа Лиги Европы-2019/20 «Базель» – «Краснодар» открыт счет. Его автором на девятой минуте стал полузащитник хозяев Кевин Буа. Этот гол стал первым в нынешнем розыгрыше турнира.