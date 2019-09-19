«Базель» – «Краснодар». Гости пропустили второй мяч

Свой второй мяч швейцарец провел на 40-й минуте встречи. Ранее он отличился на девятой минуте.
Оба раза ему ассистировал Валентин Штокер.
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