«Базель» – «Краснодар». Гости пропустили второй мяч Полузащитник «Базеля» Кевин Буа оформил дубль в матче первого тура группового этапа Лиги Европы против «Краснодара».

Загрузка... Свой второй мяч швейцарец провел на 40-й минуте встречи. Ранее он отличился на девятой минуте. Оба раза ему ассистировал Валентин Штокер.