«Лудогорец» – ЦСКА. Карпов дебютирует в составе армейцев Тренерский штаб ЦСКА назвал состав на матч первого тура группового этапа Лиги Европы против «Лудогорца».

В матче с первых минут сыграет защитник Вадим Карпов, для которого эта встреча станет дебютном на взрослом уровне.

Стартовый состав: Акинфеев, Фернандес, Влашич, Нисимура, Кучаев, Магнуссон, Бистрович, Бийол, Карпов, Дивеев, Обляков.

Запасные: Помазун, Ахметов, Чалов, Лукас Сантос, Елеев, Тикнизян, Марадишвили.

Матч «Лудогорец» – ЦСКА пройдет в Разграде. Начало – в 22:05 по московскому времени.