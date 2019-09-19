«Базель» – «Краснодар». Хозяева довели счет до крупного «Базель» – «Краснодар» — 3:0.

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В матче первого тура группового этапа Лиги Европы «Базель» – «Краснодар» забит третий мяч.

Его автором на 52-й минуте стал полузащитник хозяев Лука Дзуффи.

Счет стал 3:0.

Текстовая трансляция матча