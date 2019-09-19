«Базель» – «Краснодар». Вильена забил в свои ворота

В матче первого тура группового этапа Лиги Европы «Базель» – «Краснодар» забит четвертый мяч.
На 55-й минуте свои ворота поразил Тонни Вильена.
Счет стал 4:0.
Текстовая трансляция матча
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