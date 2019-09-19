«Базель» – «Краснодар». Вильена забил в свои ворота - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
19 сентября 2019 21:08ФутболКоноплев Александр

«Базель» – «Краснодар». Вильена забил в свои ворота

«Базель» – «Краснодар» – 4:0.

В матче первого тура группового этапа Лиги Европы «Базель» – «Краснодар» забит четвертый мяч.

На 55-й минуте свои ворота поразил Тонни Вильена.

Счет стал 4:0.

Текстовая трансляция матча

«Реал» обнулился, «Шахтер» повторился. Итоги матчей Лиги чемпионов Стартовый тур Лиги чемпионов получился богатым на разгромы, и самый обескураживающий из них потерпел «Реал» в Париже. 19.09.2019 13:15 Футбол Артамонов Антон
Еще по теме:
СМИ: «Реал» потеряет до 80 миллионов евро после увольнения Зидана Гендир «Барселоны»: Ощущение, что «ПСЖ» не хотел продавать Неймара Голы Ди Марии и Куадрадо претендуют на звание лучшего в первом туре Лиги чемпионов
Валиева в Челябинске – впереди Медведевой в Канаде. Несмотря на падение 13-летняя Камила Валиева выиграла домашний этап юниорского Гран-при и вышла в финал – с феноменальными оценками и с двумя четверными в произвольной программе! 14.09.2019 17:30 Фигурное катание Тигай Лев
Александр Волков: UFC заинтересован в том, чтобы я включился в гонку за титул Российский боец UFC Александр Волков рассказал о работе на Первом канале во время поединка Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье, а также оценил своего следующего соперника – Жуниора дос Сантосе. 13.09.2019 15:15 ММА Усачев Владислав
Игнорировать генеральную олимпийскую репетицию – преступно. Виталий Славин – о Кубке мира После того как НХЛ и профсоюз игроков продлили трудовое коллективное соглашение до 2022 года, для проведения очередного Кубка мира не осталось никаких препятствий. 19.09.2019 17:00 Хоккей Славин Виталий
Еще по теме:
Александр Медведев: Хоккейная дипломатия работает, американцы не приезжали на Кубок мира с 2014 года НХЛ намерена провести Кубок мира вместо Матча звезд-2021 Рене Фазель: Я удивлен отменой Кубка мира
На равных с великим. Медведев почти выиграл US Open Но уступил Рафаэлю Надалю. Хотя отыгрался с 0:2 по сетам. И почти отыгрался со счета 2:5 в пятой партии. 09.09.2019 05:15 Теннис Мысин Николай
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий
Александр Шлеменко: Порье допустил ошибку – много сил потратил на удушение Хабиба Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко – о победе Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье. 08.09.2019 00:45 ММА Волохов Юрий
Лайне будет бастовать в СКА? Обозреватель «Советского спорта» – о свободных агентах в НХЛ. 18.09.2019 17:48 Хоккей Славин Виталий
Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Виктор Гончаренко: Травмы в ЦСКА должны закончиться Главный тренер ЦСКА рассказал о готовности команды к матчу против «Лудогорца». 18.09.2019 20:15 Футбол Сергеев Иван
Новости
21:53 Футбол «Дюделанж» принес Люксембургу первую победу в еврокубках
21:44 Футбол «Лудогорец» (Болгария) - ЦСКА (Россия). Онлайн
21:43 Футбол «Базель» разгромил «Краснодар», «Хетафе» переиграл «Трабзонспор»
21:38 Хоккей «Динамо» в Москве уступило СКА
21:32 Футбол «Базель» – «Краснодар». «Быки» пропустили пятый мяч
21:11 Футбол Лига Европы: «Дюделанж» пропустил три гола за три минуты
21:08 Футбол «Базель» – «Краснодар». Вильена забил в свои ворота
21:06 Футбол Какая боль. «Базель» (Швейцария) – «Краснодар» (Россия) - 5:0. Как это было
21:06 Футбол «Базель» – «Краснодар». Хозяева довели счет до крупного
20:58 Футбол «Лудогорец» – ЦСКА. Карпов дебютирует в составе армейцев
20:51 Волейбол «Зенит» обыграл «Енисей» в Кубке России
20:42 Футбол Хадсон-Одои подписал пятилетний контракт с «Челси»
20:37 Футбол «Базель» – «Краснодар». Гости пропустили второй мяч
20:32 Теннис Медведев победил Донского в Санкт-Петербурге
20:21 Футбол СМИ: «Реал» потеряет до 80 миллионов евро после увольнения Зидана
20:15 Футбол «Краснодар» пропустил в шестом матче подряд
20:07 Футбол Первый гол Лиги Европы-2019/20 влетел в ворота «Краснодара»
19:56 Футбол Бэйли пропустит месяц из-за травмы в матче с «Локомотивом»
19:45 Хоккей «Салават» крупно уступил «Авангарду»
19:38 Футбол Мидо не смог стать тренером сборной Египта
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика