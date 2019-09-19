«Базель» – «Краснодар». «Быки» пропустили пятый мяч «Базель» – «Краснодар» – 5:0.

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В матче первого тура группы C Лиги Европы «Базель» – «Краснодар» забит пятый мяч.

Его автором на 79-й минуте стал вышедший на замену Ноа Окафор.

Счет стал 5:0.

Текстовая трансляция матча