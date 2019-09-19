«Базель» разгромил «Краснодар», «Хетафе» переиграл «Трабзонспор»

В матче первого тура группового этапа Лиги Европы «Базель» на своем поле разгромил «Краснодар» – 5:0 (2:0).
Дубль в этой встрече оформил полузащитник Кевин Буа.
В другом матче группы C «Хетафе» дома победил «Транбзонспор» – 1:0.
В следующем туре «Трабзонспор» примет «Базель», а «Краснодар» – «Хетафе». Матчи пройдут 3 октября.
Лига Европы
Групповой раунд
Группа C
Первый тур
«Базель» (Швейцария) – «Краснодар» (Россия) – 5:0 (2:0)
Голы: Буа, 9 (1:0). Буа, 40 (2:0). Дзуффи, 52 (3:0). Вильена, 55 (4:0, в свои ворота). Окафор, 79 (5:0).
«Базель»: Омлин, Джюмерт, Видмер, Альдерете, Дзуффи (Кампо, 81), Штокер (Окафор, 58), Фрай, Петретта, Буа, Джака, Артур Кабрал (Риверос, 66).
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Спаич, Мартынович, Рамирес, Вильена, Камболов (Уткин, 46), Олссон (Намли, 60), Сулейманов, Игнатьев (Берг, 67), Вандерсон.
Предупреждения: Штокер, 51 – Мартынович, 64.
«Хетафе» (Испания) – «Трабзонспор» (Турция) – 1:0 (1:0)
Гол: Анхель, 18.