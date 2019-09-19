«Дюделанж» принес Люксембургу первую победу в еврокубках Завершились 10 матчей первого тура Лиги Европы.

Загрузка...

Отметим выездную победу «Дюделанжа» над АПОЭЛ – 4:3. Это первая победа в истории люксембургского футбола после реформы еврокубков. Год назад «Дюделанж» набрал одно очко на групповом этапе Лиги Европы.

Лига Европы

Групповой раунд

Первый тур

Группа А

«Карабах» (Азербайджан) – «Севилья» (Испания) – 0:3 (0:0)

АПОЭЛ (Кипр) – «Дюделанж» (Люксембург) – 3:4 (0:1)

Группа B

«Копенгаген» (Дания) – «Лугано» (Швейцария) — 1:0 (0:0)

«Динамо» (Киев, Украина) – «Мальме» (Швеция) – 1:0 (0:0)

Группа D

ЛАСК (Австрия) – «Русенборг» (Норвегия) – 1:0 (1:0)

ПСВ (Голландия) – «Спортинг» (Португалия) — 3:2 (2:1)

Группа E

«Клуж» (Румыния) – «Лацио» (Италия) – 2:1 (1:1)

«Ренн» (Франция) – «Селтик» (Шотландия) – 1:1 (1:0)

Группа F

«Айнтрахт» (Германия) – «Арсенал» (Англия) – 0:3 (0:1)

«Стандард» (Бельгия) – «Гимарайнш» (Португалия) – 2:0 (0:0).